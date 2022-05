Ibaneis é homenageado com medalha pela PCDF

Ibaneis disse ter orgulho da PCDF. “Tenho muito orgulho da Polícia Civil do Distrito Federal, das forças de segurança como um todo”

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) recebeu, durante uma solenidade realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nesta terça-feira (10), a medalha do Mérito Policial Civil Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. O símbolo é considerado o maior da instituição.

Em seu discurso de agradecimento, Ibaneis disse ter orgulho da PCDF. “Tenho muito orgulho da Polícia Civil do Distrito Federal, das forças de segurança como um todo. Aqui é uma das cidades onde os índices de violência vêm caindo, o que é prova do trabalho e do empenho de todos os policiais, de todas as forças de segurança”, afirmou.

“Unimos as forças com o objetivo de diminuir a criminalidade, de trazer mais segurança para as pessoas, não só a segurança efetiva, mas a sensação de segurança do cidadão”, completou.

Realizada na Delegacia Geral, no Complexo da PCDF, a solenidade contou com a presença de Robson Cândido, diretor-geral da PCDF e outros 130 servidores que se destacaram no exercício da função.

Entre eles, estava presente o presidente da Câmara Legislativa do DF (CLDF), Rafael Prudente (MDB), o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Justiça, Anderson Torres, não compareceram ao evento. Já a ministra do Tribunal de Contas da União (TCU), Ana Arraes, mãe do ex-deputado Eduardo Campos, falecido em 2014, marcou presença na solenidade.

Cândido aproveitou a ocasião para lembrar o trabalho dos policiais no enfrentamento à criminalidade e ressaltar a valorização da categoria pelo Executivo, nos últimos anos. “Destaco o encaminhamento da mensagem solicitando a recomposição salarial e a interlocução com a área federal para sua implementação, a implantação do plano de saúde do Policial Civil e a abertura das delegacias, que estavam fechadas”.

Medalha

A Medalha do Mérito Policial Civil Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira foi instituída em 1988, pelo Decreto nº 11.205. Posteriormente, em razão de mudanças administrativas na PCDF, foi editado o Decreto nº 24.200, de 10 de novembro de 2003, e, mais recentemente, o Decreto nº 39.793, de 30 de abril de 2019. Com a presente outorga, 1.310 pessoas já receberam a honraria.