Ibaneis e Flávia Arruda visitam obras no Recanto das Emas juntos

Os dois fizeram sua primeira aparição pública após afirmarem disputariam juntos as eleições deste ano

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), junto da deputada federal Flávia Arruda (PL) fizeram, neste sábado, 07, sua primeira aparição pública após afirmarem disputariam juntos as eleições deste ano.

Os dois visitaram obras do viaduto do Recanto das Emas e, antes disso, fizeram parte de um encontro com pastores e líderes evangélicos com o Conselho de Pastores Evangélicos do Distrito Federal (Copev-DF), em Samambaia.

A relação dos dois pareceu estremecida quando Arruda indicou um rompimento com Rocha ao afirmar que disputaria o palácio do Buriti. Esta semana, no entanto, o impasse foi resolvido e Ibaneis irá disputar a reeleição e Flávia se lançará na disputa ao Senado.

Na visita à obra, Ibaneis exaltou Flávia. “Estou aqui com nossa pré-candidata ao Senado Flávia Arruda que, com a nossa bancada federal, consegue muitos recursos para a nossa cidade”. O mandatário também comentou da melhora que o viaduto trará para a população.

“Essa é uma obra muito esperada pela população do Recanto, que trará muitas melhoras. Era um transtorno para todas as famílias que moravam aqui”, afirmou.

Já no encontro de pastores, Ibaneis disse que conta com Flávia como sua aliada na reeleição, que não será fácil. “Estamos na pré-campanha eu, Flávia, Paco e Rafael Prudente. Estamos trabalhando para continuar fazendo o bem pelo DF. Saibam que as forças das orações nos ajudam muito. A caminhada é dura, não é fácil nem simples. É cheia de percalços e de dificuldades, mas quando nós estamos do lado do bem, as coisas facilitam muito”.

O governador não foi o único a tecer elogios. Arruda também o elogiou ao afirmar que Ibaneis tem feito tudo que pode.

“Temos muitas coisas para construir ainda, mas tenho certeza da luta e da construção que o GDF, do nome do governador à frente de tudo isso. As igrejas se levantaram no momento mais difícil. Deus provou que a fé é o que nos move e nos dá força. A gente vai conseguir ultrapassar todos os momentos difíceis”, afirmou.

Além disso, a deputada citou o ‘slogan’ do governo Bolsonaro, “Brasil acima de tudo. Deus acima de todos”. Próxima do chefe do executivo, a pré-candidata ao Senado era, até abril, Secretaria-Geral da Presidência da República. Os dois devem se manter próximos nesse ano eleitoral.