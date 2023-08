Ibaneis e DER inauguram a 3ª saída de Águas Claras neste sábado (5)

A obra, que tem como objetivo melhorar o trânsito na região, tinha previsão de ser entregue em junho de 2022

Uma ótima notícia para os moradores e frequentadores de Águas Claras: será inaugurada neste sábado (5) a obra da terceira saída, que vai interligar a Rua das Carnaúbas e a Estrada Parque Taguatinga (DF-085) nos dois sentidos. O fluxo para o trânsito ficará menos intenso com a liberação das duas pistas, com duas faixas de rolamento cada, além de rotatória e ciclovia.

A informação foi dada por Fauzi Nacfur Junior, presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF). “No sábado, o DER e o governador Ibaneis Rocha vão inaugurar mais uma melhoria para quem mora em Águas Claras, na altura da Residência Oficial e do Parque”, disse ele.

Em março deste ano, o DER já havia informado que a obra estava na fase final. Ela, que tem como objetivo melhorar o trânsito na região, tinha previsão de ser entregue em junho de 2022.

Anteriormente, o trecho da obra, que tem 1,8 km no total, passou pelas etapas de terraplenagem, drenagem, escavação e implantação de galerias de águas pluviais – as três últimas, financiadas e executadas pela Construtora Direcional, por meio de uma compensação habitacional, com investimento de R$ 8 milhões – , pavimentação, sinalização e implantação de meio-fio. O investimento total na obra é de R$ 12 milhões.