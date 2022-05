Ibaneis é assume como membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros

O evento em homenagem ao mandatário foi lembrado por ele nas redes sociais. Em sua conta do Twitter, Ibaneis disse se sentir ‘lisongeado’

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) tomou posse, nesta segunda-feira, 16, como membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), em uma sessão cerimônia realizada no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O evento em homenagem ao mandatário foi lembrado por ele nas redes sociais. Em sua conta do Twitter, Ibaneis disse se sentir ‘lisongeado’.

“Sinto-me lisonjeado de ingressar nesse Instituto que cuida dos advogados e espero contribuir no engrandecimento dessa instituição”.

O Instituto dos Advogados Brasileiros foi fundado em 1843 como consequência dos cursos jurídicos no Brasil e do exercício da advocacia e como a mais antiga casa de estudo do direito das Américas.