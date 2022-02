Ibaneis diz que volta às aulas no DF será feita “com muito cuidado”

Governador do DF tranquiliza a população e diz que “vai dar tudo certo”. As declarações vieram após a preocupação com relação às aulas presenciais

Elisa Costa

redacã[email protected]

Há menos de uma semana para a volta às aulas presenciais da rede pública do Distrito Federal, o governador Ibaneis Rocha (MDB) explicou ao Jornal de Brasília que tudo será feito “com muito cuidado”. O chefe do Executivo local tranquilizou a população ao afirmar que “vai dar tudo certo” e que a Secretaria de Educação do DF deve dar uma coletiva de imprensa para esclarecer os demais detalhes. A data da coletiva ainda não foi divulgada.

As declarações vieram após a preocupação de muitos com relação às aulas 100% presenciais devido ao grande aumento de casos de covid-19 nas últimas semanas, já que, de acordo com a Secretaria de Saúde (SES), o pico da terceira onda da doença ainda não atingiu a capital federal. Mesmo com a desconfiança dos pais, milhares de crianças devem voltar às salas de aula no dia 14 de fevereiro, para mais um ano letivo que durará 200 dias.

Em 2021, foram realizados 31.974 cadastros para a rede pública, já este ano, esse número sofreu uma queda de 12,7%, e contabilizou 26.528 inscrições. De acordo com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, a evasão escolar aumentou durante os dois últimos anos por conta da pandemia, que desmotivou os jovens a voltarem para as escolas por diversos motivos, entre eles, o medo da contaminação por covid-19 e a adesão ao sistema virtual de ensino.

Recentemente, foram revisadas as orientações e protocolos de prevenção para as aulas na rede privada, que devem continuar com o trabalho de capacitação dos docentes para o atendimento ao público. A recomendação é que as orientações sejam transmitidas pelas unidades de ensino particulares como parte da ação de prevenção, além de promover atividades de acolhimento e reintegração social, a fim de diminuir o impacto psicológico causado pela pandemia de covid.

Na rede pública, o mesmo esquema será seguido. A Secretaria de Educação já afirmou que não será necessária a apresentação de comprovante de vacinação e que os protocolos básicos de segurança seguem o que já vêm sendo feito: uso obrigatório de máscara, higienização das mãos com álcool em gel e limpeza dos ambientes coletivos.

GDF entrega centro de ensino em São Sebastião

Por falar em educação, o Governo do Distrito Federal (GDF) entregou ainda nessa terça-feira (8) mais uma unidade do Centro Interescolar de Línguas (CIL) e a Coordenação Regional de Ensino, na cidade de São Sebastião, em solenidade no núcleo rural da região, às margens da DF-473. O evento contou com a presença de autoridades locais e do governador Ibaneis Rocha (MSB), que lembrou: “Nós vamos investir muito na educação de São Sebastião para que nenhuma criança fique fora da escola”.

Os projetos fazem parte do futuro Complexo Educacional da região administrativa de São Sebastião, cidade que conta com 23,4 mil estudantes que poderão se beneficiar com os investimentos. O terceiro e último projeto é a instalação do Centro Educacional Zumbi dos Palmares, com previsão para entrega ainda este ano. A nova unidade do CIL inaugurada nessa terça-feira (8) ocupa a área de um antigo albergue público, que possuía 4,6 mil metros quadrados e estava abandonado desde o ano de 2014.

“Nós pegamos alguns albergues e tivemos como determinação transformar em escolas. São Sebastião é uma cidade que precisa de tudo, construída a base de invasões daqueles que precisavam morar. Estamos olhando para a população, temos evoluído muito e temos muito a comemorar. […] Vamos continuar trabalhando para entregar tudo que a população merece”, pontuou Ibaneis durante o evento.

O novo centro de línguas contou com um investimento de R$1,5 milhão, onde foram feitos serviços de alvenaria, hidráulica, elétrica, telhado, limpeza, pintura, acabamento, pavimentação de estacionamento e construção de quebra-molas. Já o prédio da Coordenação Regional de Ensino surgiu para receber os profissionais de educação de 26 instituições de ensino que existem na região administrativa, além das duas unidades socioeducativas e duas creches conveniadas, sendo que agora o GDF não precisará pagar pelo aluguel de outro prédio que custava mais de R$11 mil por mês.

Alan Valim, administrador regional de São Sebastião, usou a palavra para demonstrar satisfação: “Felicidade por estar aqui entregando uma obra de relevância para a população. […] Ao longo do tempo tivemos a pandemia, mas o governador falou: Educação é prioridade, precisamos ocupar esse espaço com escola. A administração ajudou com a pavimentação, sinalização, e agora foi feito e está funcionando. Pode ser que a escola não seja a mais próxima da sua residência, mas em São Sebastião, nenhuma criança vai ficar fora”.

Hélvia Paranaguá, secretária de Educação do DF, já foi professora na região e ressaltou o carinho que tem pelo local: “Isso aqui é motivo de muita comemoração, você pegar um albergue e transformar num centro de ensino. O espaço está maravilhoso, tenho um carinho enorme por São Sebastião, fui professora aqui. É para vocês estudantes que nós trabalhamos, quem cuida dos meninos é o governador e a secretária, é para as crianças que estamos construindo uma educação pública forte e de qualidade.

O presidente da Câmara Legislativa do DF, deputado Rafael Prudente, comemorou a entrega pois agora “a regional deixa de pagar aluguel, temos o CIL prometido”, comentou. “Foi assim que foi feito em Planaltina, agora aqui, um centro pode atender em torno de 3,5 mil alunos. Quero fazer um pedido para que ainda esse ano seja entregue um centro de ensino infantil para São Sebastião”, apelou o parlamentar.

Durante a solenidade, foi anunciado que nos próximos dias será feita a licitação para a revitalização da Avenida Nacional, e ainda é planejada a construção de um hospital regional para a cidade. O governador Ibaneis ainda lembrou aos jornalistas que haverá também a entrega de pelo menos mais duas escolas na região e uma Unidade Básica de Saúde (UBS). “A população aqui cresceu muito e temos que ter uma atenção muito grande. Há muitas áreas que precisamos regularizar, como é o caso do Rabo do Peixe e Morro da Cruz, que já está em processo”, finalizou.

As unidades de ensino que estão por vir são um centro educacional e uma escola classe, cada uma com 32 salas de aula, capaz de atender 2,2 mil alunos em cada turno – matutino e vespertino. As obras têm previsão de início para esse ano, com orçamento que gira em torno de R$39 milhões.

Entenda melhor

Os CILs têm como função social democratizar a oferta e o acesso à aprendizagem de línguas estrangeiras, além de fomentar o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexão sobre si mesmo e sobre o mundo. Atualmente, todas as unidades ampliaram a capacidade de ensino, passando de 1 mil alunos para uma média de 3,5 mil estudantes.

Existem 18 unidades espalhadas por todo o Distrito Federal, que ofertam aulas de inglês, espanhol, francês, japonês e alemão nos turnos matutino, vespertino e noturno. As vagas geralmente são voltadas aos estudantes da rede pública de ensino do DF, porém todo ano é realizada uma chamada para a comunidade. Podem participar da seleção os estudantes da rede pública, pessoas que já concluíram o ensino médio e pessoas que estejam efetivamente cursando a partir do 6º ano em escola pública ou particular.