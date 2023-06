Caso o fundo seja incluído no novo regime fiscal, o FCDF poderá ser ajustado, anualmente, até 2,5% além da inflação

O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), recebeu, nesta terça-feira (06), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e oito ex-governadores da capital para debater o Fundo Constitucional do DF (FCDF).

No encontro, os representantes tentaram impedir a inclusão do fundo no Arcabouço Fiscal, já aprovado pela Câmara dos Deputados. Além dos mandatários, a bancada do DF também esteve presente na reunião.

Caso o fundo seja incluído no novo regime fiscal, o FCDF poderá ser ajustado, anualmente, até 2,5% além da inflação. Com isso, segundo a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad), o Governo do DF (GDF) poderá perder R$ 87 bilhões.

Segundo o governador, com o limite, o governo precisará cortar despesas e diminuir salários, especialmente da Segurança, Saúde e Educação.

Participaram da reunião os ex-governadores Agnello Queiroz, Cristovam Buarque, José Roberto Arruda, Paulo Octavio e Rodrigo Rollemberg e os senadores Izalci Lucas (PSDB), Leila Barros (PDT) e Damares Alves (Republicanos).