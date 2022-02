Ibaneis confirma que novos leitos de UTI vão liberar os eventos no DF

“A licitação saiu, mas fiquei sabendo que o Tribunal de Contas pediu vista do processo, para avaliar melhor. Esperamos abrir esses leitos em um prazo menor possível para nossa cidade voltar a normalidade”, comentou o governador

Marcus Eduardo Pereira

e Elisa Costa

Em visita aos pequenos produtores agrícolas na CEASA, na manhã desta quinta-feira (17), o governador Ibaneis Rocha comentou sobre a falta de leitos de UTI para pacientes diagnosticados com a covid-19. De acordo com o sistema InfoSaúde, do GDF, atualizado às 6h25, o total de ocupação voltada a adultos é de 97,54%, com somente três unidades de terapia intensiva (UTIs) para adultos vagos.

“Estamos com dificuldades, tanto nos hospitais da rede particular quanto na rede pública, de abrir novos leitos de UTI. A licitação saiu, mas fiquei sabendo que o Tribunal de Contas pediu vista do processo, para avaliar melhor. Esperamos abrir esses leitos em um prazo menor possível para nossa cidade voltar a normalidade, reabrindo para o setor dos eventos”, comentou o governador.

Na quarta (16), Ibaneis Rocha esteve em Santa Maria para acompanhar as obra de construção da Escola Técnica, e avaliou um possível o relaxamento das medidas restritivas.

“Precisamos retomar economia, porém, temos que fazer com segurança. Não é minha vontade encerrar com os eventos, mas fazemos isso por necessidade. O resultado está acontecendo. Tivemos uma redução na taxa de transmissibilidade. Esperamos, em breve, anunciar essa redução das medidas restritivas”, disse o governador.

Desde o início da semana, a taxa de transmissibilidade do vírus tem diminuído no Distrito Federal. De acordo com Ibaneis, esse indicativo, aliado a um número maior de leitos de UTI para covid disponível, será definitivo para a volta dos eventos.

“Primeiramente, precisamos ter uma quantidade de leitos de UTI que atenda toda a população. Estamos providenciando novos com licitação, que já está sendo realizada pela Secretaria de Saúde. Esperamos trazer novidades para o setor em breve”, revelou Ibaneis, que ainda confirmou que seis empresas já estão sob análise.

Atualmente, são 135 leitos ocupados e cinco vagos na rede pública. Entretanto, há somente quatro UTIs para adultos livre, os outros 19 leitos estão bloqueados e 27 aguardam liberação. Ao todo, dois leitos neonatais no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e três adultos no Hospital Regional de Samambaia (HRSam). Não há vagas nas demais unidades públicas de saúde.

A lista de espera na rede pública de saúde tem 27 pessoas com suspeita ou confirmação da covid-19.