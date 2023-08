Ibaneis comemora aprovação do auxílio financeiro a órfãos do feminicídio

O governador comemorou a aprovação do projeto, e disse que o GDF seguirá atento e seguirá lutando por medidas de combate ao feminicidio

Na última terça-feira (22), a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), aprovou a criação do programa Acolher Eles e Elas, para fornecer auxílio financeiro a crianças e adolescentes órfãos pelo feminicídio, e seguiu para sanção do governador Ibaneis Rocha (MDB).

E hoje, por meio de suas redes sociais, Ibaneis comemorou a aprovação do projeto, e disse que o GDF seguirá atento e seguirá lutando por medidas de combate ao feminicidio.

Foi aprovado o nosso projeto de lei que determina pagamento de auxílio financeiro a órfãos do feminicídio no DF. Agora vamos fazer os ajustes finais antes de o projeto ser sancionado e começar a valer. Estamos atentos e vamos seguir lutando por medidas de combate ao feminicídio. — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) August 25, 2023

Para ter acesso ao benefício, é preciso observar os seguintes requisitos: ter ficado órfão em decorrência de feminicídio; ser menor de 18 anos ou estar em situação de vulnerabilidade até os 21 anos; residir no DF por, no mínimo, dois anos; e comprovar estar em situação de vulnerabilidade econômica.

Para a secretária da Mulher, Giselle Ferreira, a proposição irá transformar a vida de crianças e adolescentes do DF. “Essa lei é uma resposta rápida e efetiva da força-tarefa que criamos no início do ano. Com o trabalho em rede notamos como o mal do feminicídio continua latente na vida daqueles que ficam. Entendemos que esse aporte financeiro será uma forma de atuar em um espaço em que as políticas públicas não estavam chegando. Além disso, agora vamos poder acompanhar mais de perto essas famílias e dar o suporte necessário”, completa Giselle.

Feminicídio

Nesta sexta-feira (25), o DF registrou o 25º caso de feminicídio do ano de 2023. O homem matou sua companheira em casa, na Estrutural, e após confroto com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), acabou morto. Eles não tinham filhos juntos.

Em todo o ano de 2022, de acordo com números divulgados pelo GDF, foram registrados 20 casos de feminicídio na capital federal. Restando quatro meses para acabar 2023, o número deste ano já é maior.