Ibaneis assina ordem de serviço para duplicação da BR-080

Obra faz parte de uma parceria entre o GDF e o Governo Federal, e contará com investimento de R$ 315 milhões

Uma parceria entre o Governo Federal e o Governo do Distrito Federal (GDF) rendeu, nesta terça-feira (21), a assinatura da ordem de serviço para a obra de duplicação da BR-080, em Brazlândia. No mesmo evento, na Associação Rural e Cultural Alexandre de Gusmão (Arcag), também foi assinada a licença ambiental para liberação dos trabalhos.

A duplicação da BR-080 foi um pedido especial do governador Ibaneis Rocha para o Presidente da República, Lula da Silva. “Essa obra é de suma importância para todos. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar muito para que essa obra fosse incluída no PAC [Programa de Aceleração do Crescimento]. Por determinação do Presidente Lula eu fui chamado para apresentar as prioridades do Distrito Federal para as obras do PAC, e atendendo essa determinação nós pedimos como prioridade a duplicação da BR-080”, comentou Ibaneis no evento.

O alargamento da via foi incluído no Plano do Governo 2023-2026, no qual faz parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado pelo Governo Federal em agosto deste ano. A obra será feita entre o entroncamento com a DF-001, em Taguatinga, e a divisa do DF com o Goiás, nas proximidades do Povoado da Vendinha. Para esta obra o Governo pretende investir R$ 315 milhões no alargamento de trecho de 24 quilômetros.

O governador Ibaneis lembrou que o GDF já executou no ano passado 8,2 quilômetros de alargamento da BR-080, no trecho da DF-001 na saída da Estrutural para o 26 de Setembro. “No nosso primeiro mandato nós conseguimos fazer um alargamento junto com o DER [Departamento de Estradas de Rodagem do DF] da faixa da 001 o que já ajudou muito para facilitar a vida das pessoas e diminuir o número de acidentes, mas faltava essa obra da BR-080. Essa obra é um símbolo para essa cidade [Brazlândia] e para essa população trabalhadora de uma região tão importante no Distrito Federal”, pontuou.

As autoridades presentes na assinatura da obra reforçaram a importância dos recursos do Orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para que esta obra seja entregue em até 545 dias (um ano e seis meses). “Nós precisamos contar com o apoio da bancada federal. É muito importante que a gente siga disponibilizando recursos para o Ministério dos Transportes garantir que esse investimento comece, tenha fim e beneficie a população de Brazlândia”, afirmou o ministro dos Transportes, Renan Filho.

Ibaneis e Renan anunciaram o desejo e as tratativas para que na inauguração da duplicação da BR-080 o Presidente Lula esteja presente. “Uma rodovia duplicada significa mais progresso para a comunidade de maneira geral e mais qualidade de vida. Essa é mais uma obra do PAC, e por isso o Presidente Lula sempre diz que é muito importante fortalecer os investimentos. Nós esperamos no 2º semestre do ano de 2025 entregar essa rodovia pronta para o povo de Brazlândia, com a presença do Presidente [Lula]”, frisou Renan Filho.

Com a duplicação da BR-080, cerca de 80 mil motoristas serão beneficiados diariamente. Atualmente a BR-080 é a única saída do DF que não conta com duplicação, e infelizmente já registrou diversos acidentes ao longo dos anos, sendo conhecida como a ‘rodovia da morte’. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em 2023 a BR-080 já registrou 49 acidentes leves e 11 graves e quatro óbitos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O administrador da região administrativa de Brazlândia, Marcelo Cunha, celebrou o ponto de partida da duplicação da BR-080, e lembrou do grande interesse da população para que esta obra aconteça. “Brazlândia hoje vive um momento histórico, um momento tão sonhado pela nossa comunidade. Esta via a partir de hoje deixa de ser chamada ‘a rodovia da morte’ e vai ser chamada a ‘rodovia da vida’”, celebrou.

A cerimônia de assinatura de ordem de serviço contou com a presença do governador Ibaneis Rocha, do ministro dos Transportes Renan Filho, da vice-governadora Celina Leão, do secretário de Governo, José Humberto, do secretário de Transporte e Mobilidade, Flávio Murilo, do diretor-geral do Dnit, Fabrício Galvão, e parlamentares da bancado do DF.