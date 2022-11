Ibaneis anuncia voos diários entre Brasília e Lima, no Peru

Durante a reunião, Ibaneis também anunciou a volta da Secretaria Internacional, que será liderada por Paco Britto

Camila Bairros e Elisa Costa

[email protected]

Segundo a agênda oficial do governador, o dia de Ibaneis Rocha começou com uma reunião no Salão Nobre do Palácio do Buriti, às 11h, onde ele anunciou o início da operação diária de voos internacionais na rota Brasília – Lima, capital do Peru.

Serão sete voos semanais – um por dia – ligando as capitais do Brasil e do Peru, feitos pela Latam. Com isso, o povo do Distrito Federal terá mais oportunidades para viagens internacionais e, através das conexões, poderá chegar a lugares que não era possível diretamene de Brasília.

O objetivo desses voos é gerar um crescimento para Brasília, e fazer com que a capital do país seja não só um lugar de origem, mas também de chegadas, principalmente por seu posicionamento geográfico e sua importância política.

Paco Britto, vice-governador, disse que a retomada desta rota de voos mostra o crescimento do país e a retomada da economia e da vida normal pós-pandemia. Além disso, ressaltou que a rota não servirá apenas para os passageiros, mas também para o transporte de carga. “Nós vamos levar o DF, que é a capital do país, para o mundo, e vamos trazer recursos para desenvolver a nossa região, trazer riqueza para cá, agradando a população mais carente do DF”, completou.

O secretário da Economia Itamar Feitosa disse que isso está sendo possível graças a redução da alíquota. “De 12%, baixamos para 7%, e agora, vamos cobrar apenas 6% do ICMS da querosene. Até sexta-feira vamos entregar o decreto ao governador para que seja aprovado o mais rápido possível, dando mais um incentivo para o aumento de voos no DF”, disse ele.

Durante a reunião, Itamar deixou claro também que é uma reação em cadeia e que nada funciona isoladamente. Os incentivos são feitos, a parte hoteleira é acionada, a parte comercial da cidade funciona bem e o DF cresce.

Para William Almeida, o secretário de Turismo, o trabalho vem sendo feito de forma a levar Brasília para outros países e tornar a cidade um grande destino. “Não queremos que o Aeroporto JK seja apenas uma saída para outros países, mas que também haja a vinda de turistas estrangeiros para cá, fortalecendo assim a hotelaria, os receptivos e tudo mais. Vamos fortalecer a nossa economia”, finalizou.

Na ocasião, Ibaneis também anunciou a volta da Secretaria Internacional, que será liderada por Paco Britto. O atual vice-governador não compôs a chapa do mandatário para a reeleição.