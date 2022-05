Ibaneis anuncia plano de saúde para servidores da Novacap

Anúncio de novo plano de saúde acontece durante cerimônia de comemoração do Dia do Trabalhador na sede da Novacap no Guará.

Elisa Costa e Juliana Dantas

Ainda em clima de comemoração pelo Dia do Trabalhador, o governador Ibaneis visitou o ginásio do Celacap, na sede da Novacap no Guará, e anunciou a ampliação do plano de saúde para os servidores da pasta nesta segunda-feira (2).

O mandatário aproveitou para tomar café com os profissionais presentes, acompanhado pelo secretário de Governo, José Humberto, e pelo diretor da Novacap, Fernando Leite.

“Em breve vai estar tudo assinado com a empresa”, garantiu o governador, que conta com a parceria com o Iprev e o Inas. Em agradecimento aos servidores, finalizou: “Quero parabenizar a vocês pelo belíssimo trabalho que fazem na nossa capital. A cidade está cada dia mais bela”.