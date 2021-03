Ibaneis anuncia novos leitos de UTI no DF

A capital candanga contará com mais 20 leitos de UTI destinados para o tratamento dos casos de Covid-19 e 10 espaços destinados para outras enfermidades

O governado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou em sua conta do Twitter, nesta terça-feira (23), que a partir de amanhã, a capital candanga contará com mais 20 leitos de UTI destinados para o tratamento dos casos de Covid-19. Além disso, 10 espaços foram instalados para atender outras enfermidades.

Confira a publicação abaixo:

Amanhã o Hospital de Base abre mais 20 leitos de UTI para pacientes de Covid. Nos próximos dias, mais 10 leitos de UTI, desta vez para pacientes de outras doenças, serão instalados. Este é um trabalho contínuo para melhorar as condições de atendimento, mas é preciso que todos nos ajudem, se preservando com o uso de máscara, álcool em gel e mantendo o distanciamento.

Esperança

Ibaneis Rocha também comentou sobre a situação vivida no DF em meio a panemia da Covid-19. O governador adotou um tom otimista em seu relato e fez uma proposta para a população local.

“Temos motivos para renovar as esperanças. Além de termos ampliado a vacinação desde ontem para a faixa de 69 anos, também conseguimos reduzir os níveis de transmissibilidade da Covid-19 para 0.95. Há algumas semanas chegamos a até 1.38! O combinado que quero fazer é de mantermos o trabalho por aqui, vacinando mais pessoas tão logo as doses do Plano Nacional de Vacinação (PNI) chegarem e abrindo mais leitos para dar vazão à demanda e, por sua vez, a população se manter vigilante contra o vírus.

Por fim, o chefe do Poder Executivo local comentou sobre a decisão da Secretaria de Saúde de contratar novos profissionais para o enfretendmento da doença.

Hoje a @secsaudedf abriu processo simplificado para contratar 250 aposentados para que estes atuem na linha de frente de combate à Covid. Não basta abrir leitos e garantir os materiais necessários, precisamos também de pessoal. Desde o começo da pandemia, já contratamos 6500 profissionais de saúde. Como as vagas são para atuar na linha de frente, não poderão se inscrever pessoas que fazem parte do grupo de risco.

