Ibaneis anuncia nova obra asfáltica em inauguração no Café Sem Troco

Segundo o governador, a nova obra será feita em dois trechos. O primeiro será licitado ainda este ano

O governador Ibaneis Rocha esteve na na área rural do Paranoá, na região do Café Sem Troco para inaugurar pouco mais de dois quilômetros de asfalto, na manhã deste sábado (25).

No local, o Chefe do executivo do DF anunciou, na 9), a pavimentação de cerca de seis quilômetros da DF 270, que liga o local à região do Cariru, com objetivo de facilitar o acesso da comunidade às unidades de ensino localizadas na área rural.

A pavimentação do trecho custou cerca de R$ 2 milhões e a obra anunciada tem a previsão orçamentária de outros R$ 6 milhões. Segundo Ibaneis, a nova obra será feita em dois trechos. O primeiro será licitado ainda este ano.