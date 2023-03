Ibaneis anuncia investimentos no Entorno do DF

O governador falou da proposta de gestão compartilhada do transporte público do Entorno com o Governo de Goiás e o Governo Federal

Por meio de seu Twitter, o governador Ibaneis Rocha falou sobre a reunião que teve com prefeitos de municípios goianos e mineiros do Entorno do DF. Segundo ele, a saúde e o transporte público foram as pautas centrais do encontro.

Para a saúde, Ibaneis anunciou a construção de um hospital na região sul do Entorno com Goiás, provavelmente para a cidade de Valparaíso, para complementar o Hospital Estadual de Águas Lindas, que está em fase final das obras.

Na questão do transporte, foram discutidas a ampliação e a construção de terminais para integrar o Entorno. Várias foram as promessas de melhoria:

Ampliação do transporte do BRT de Santa Maria;

No BRT Oeste, as linhas de ônibus serão atendidas pelo terminal do Setor O;

O futuro terminal do BRT de Planaltina também vai alimentar cidades próximas;

Construção de um terminal na região do Jardim ABC;

Melhorias em rodovias como a DF-140 e a BR-080;

Construção de passarela e viaduto no Novo Gama.

Segundo o chefe do Buriti, está sendo trabalhada uma proposta de gestão compartilhada do transporte público do Entorno com o Governo de Goiás e o Governo Federal. “Dessa forma, dividiríamos os custos da tarifa, complementando o valor pago pelo usuário ao custo real da passagem”, completou.

Celina Leão, a vice-governadora, que irá conduzir as questões do Entorno e de toda a Ride (Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno). Para finalizar, Ibaneis disse acreditar que é necessária a participação de todo o país para discutir o transporte público com uma proposta no Congresso Nacional.