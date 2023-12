Ibaneis anuncia investimento na iluminação pública

A meta, de acordo com Ibaneis, é substituir todas as 300 mil luminárias em três anos, além de instalar novos pontos

Por meio da rede social ‘X’, antigo Twitter, o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou um investimento de R$ 300 milhões na iluminação pública do Distrito Federal, que passará a ser toda de LED.

Final de ano chegou, mas as boas notícias não param! Assinamos um acordo: 300 milhões de reais serão investidos para que a CEB Ipes transforme TUDO para LED na iluminação pública! Em 3 anos, teremos um DF mais seguro, eficiente e econômico! E tem mais… — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) December 11, 2023

A duração do acordo assinado com a CEB Ipes é de 30 anos, e os recursos a serem aplicados na substituição das luminárias são da própria empresa. A meta é substituir todas as 300 mil luminárias em três anos, além de instalar novos pontos.

O LED proporciona uma melhor luminosidade das ruas, o que aumenta a segurança. Além disso, reduz o gasto com a energia, e a economia pode chegar a 50%, já que a vida útil desse tipo de lâmpada é maior, demandando menos trocas e, consequentemente, menor custo com mão de obra para manutenção do sistema.