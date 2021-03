Ibaneis anuncia conclusão de doações para Hospital acoplado de Samambaia

“A obra vai começar imediatamente e deve ser entregue em apenas 35 dias”, destacou Ibaneis Rocha

O Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou em seu perfil no Twitter nesta quarta-feira (31) que as doações para a construção de uma unidade acoplada ao Hospital de Samambaia foram concluídas.

Acabamos de concluir as doações p/ a construção de uma extensão do Hospital de Samambaia.Agradeço ao empenho e generosidade de Maurício Lopes,da rede D’Or, e ao Romeu Rodrigues,do grupo Dasa, que doaram R$ 2 milhões cada, p/ completar o custo do Hospital que será permanente (1/4) pic.twitter.com/CZGDMSexFU — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) March 31, 2021

O Hospital terá 100 leitos. O Comitê Todos Contra a Covid, que vem sendo tocado por @pacobritto, já havia recolhido R$ 2 mi doados por empresários do DF. O Instituto BRB fez a doação de R$ 3 mi. É uma união de esforços emocionante e que será revertida p/ o bem da população. (2/4) — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) March 31, 2021

A obra vai começar imediatamente e deve ser entregue em apenas 35 dias. Queremos replicar o mesmo modelo em pelo menos mais dois hospitais. Já pedi a @secsaudedf um estudo para a ampliação de todos os nossos hospitais. (3/4)
March 31, 2021

Agradeço ainda ao Sindicato das Empresas de Material de Construção, Ademi, Viação Pioneira e Viação Piracicabana, que também fizeram grandes doações para a construção do Hospital. (4/4) — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) March 31, 2021