Ibaneis anuncia 28 novos concursos para 2022

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou, nesta terça-feira (15), a realização de 28 concursos apenas em 2022. “Isso significa a abertura de 5,5 mil vagas de trabalho imediatas e 10,2 mil para cadastro reserva”, escreveu o chefe do Executivo nas redes sociais.

As categorias profissionais serão divididas em áreas do governo e setores da administração pública com déficit de servidores causados por exonerações e aposentadorias. Entre 2019 e 2021, ocorreram mais de 20 mil nomeações entre vagas temporárias e efetivos no Distrito Federal.

“Vamos continuar trabalhando para abrir mais vagas no serviço público e zerar os cadastros que estão aguardando convocações”, finalizou o mandatário.

Segundo Ibaneis, alguns desses concursos já foram publicados no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) e já estão autorizados a serem realizados, como o da segurança pública, saúde e educação.

Confira, abaixo, a lista das 28 áreas profissionais e cargos de concursos autorizados para este ano:

– Execuções penais

– Políticas públicas e gestão governamental

– Apoio às atividades policiais civis

– Assistência pública à saúde

– Atividades de defesa do consumidor

– Atividades do trânsito – técnico e analista

– Auditoria de atividades urbanas

– Cirurgião-dentista

– Desenvolvimento e fiscalização agropecuária

– Enfermeiro

– Gestão de resíduos sólidos

– Médico

– Planejamento urbano e infraestrutura

– Assistência à educação

– Magistério

– Auditoria de controle interno

– Carreira técnica em enfermagem

– Delegado da PCDF

– Polícia Militar: soldado e oficiais do quadro de Saúde

– Agente Policial de Custódia da PCDF

– Auditoria fiscal da Receita

– Agente de polícia

– Escrivão de polícia

– Regulação de serviços públicos

– Apoio às atividades jurídicas

– Procurador do DF

– Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde

O que vem por aí

Nas últimas semanas, o Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) publicou diversas autorizações de concursos públicos para o ano de 2022. Um desses é o da Polícia Penal do DF, para a qual estão previstos 400 cargos diretos e mais 779 de reserva.

Na Polícia Civil foi autorizado concurso para delegado, com 50 vagas iniciais e mais 100 de cadastro de reserva. Já a Secretaria de Saúde (SES) tem 50 vagas para cirurgião dentista, 101 para enfermeiro e 230 para médico, com cadastro reserva correspondente a duas vezes o número das vagas imediatas.

A Secretaria de Educação (SEE) vai abrir 776 vagas para professor de educação básica, com cadastro reserva de 3.104 candidatos; 20 vagas para pedagogo-orientador educacional, mais cadastro reserva de 80 candidatos, e 16 vagas para o cargo de analista de gestão educacional, com reserva de 258 candidatos.

Também foi autorizado o concurso público para professores da Universidade do Distrito Federal Jorge Amaury (UnDF). Serão 250 vagas para o cargo de professor de educação superior e 100 vagas para tutor de educação superior, da carreira magistério superior, além de 1.050 para o cadastro reserva.

Outra portaria autoriza a realização de concurso público para o provimento de 2,1 mil vagas no cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), com a previsão de ingresso a partir de setembro de 2023.