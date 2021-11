Ibaneis aguarda remessas para 3ª dose em adultos

Antes, a dose de reforço era voltada apenas para idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde. Pessoas com mais de 18 anos poderão receber a dose de reforço cinco meses após a aplicação da segunda dose

Guilherme Gomes e Vitor Mendonça

Na terça-feira (16), o Ministério da Saúde anunciou que será autorizada a aplicação da dose de reforço de vacina contra a covid-19 para toda a população maior de 18 anos. Na manhã desta quarta-feira (17), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi questionado sobre a aplicação da dose de reforço na capital. “Ainda não, eles (Ministério da Saúde) não fizeram programação de entrega de doses […] Aguardamos novas remessas para garantir a imunização da população”, afirmou o mandatário.

Antes, a dose de reforço era voltada apenas para idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde. Pessoas com mais de 18 anos poderão receber a dose de reforço cinco meses após a aplicação da segunda dose. O ministro Marcelo Queiroga fez o anúncio da ampliação e disse que a pasta se baseou em estudos científicos encomendados para tomar a decisão

No DF, cerca de 90% da população do Distrito Federal acima dos 12 anos de idade já tomou pelo menos a primeira dose ou dose única da vacina contra a covid-19, mas estima-se que pouco mais de 200 mil pessoas ainda não iniciaram o ciclo de imunização. No próximo sábado (20), este público estará no foco do Dia D de vacinação.

“No sábado esperamos aplicar 200 mil doses para reduzir o abismo que existe para poder avançar nas liberações que estão sendo feitas”, afirmou Ibaneis Rocha.

Com o apoio de outras secretarias de governo e das administrações regionais , o Dia D acontecerá em espaços com ampla circulação de pessoas, das 9h às 17h, em locais públicos no Gama, Planaltina, Ceilândia, Núcleo Bandeirante, Guará, Taguatinga, SIA, Samambaia e Santa Maria.

Novas flexibilizações

Na capital federal, o uso de máscaras de proteção individual não é mais obrigatório em ambientes abertos. De acordo com Ibaneis Rocha, novas flexibilizações nas medidas restritivas ainda devem ser estudadas com o avanço da vacinação.

“Precisamos de segurança para fazer alguma flexibilização nas medidas restritivas. Tudo que fizemos foi com segurança e os casos não aumentaram”, finalizou Ibaneis Rocha