Hran homenageia servidoras no Dia da Mulher

As mulheres que trabalham no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) puderam aproveitar um momento de descontração na tarde desta terça-feira (8). O jardim interno da unidade de saúde serviu de palco para show em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

A fisioterapeuta Alessandra Barroso, 47 anos, disse que intervalos como esse permitem um alívio na rotina, além de reconhecimento pelo serviço. “Trabalhamos desde o início da pandemia, e essa homenagem mostra que somos valorizadas, traz ânimo para continuar”. A profissional se diz “pãe”, ou seja, pai e mãe. Além do trabalho no hospital, dá conta das tarefas de casa. “É passar, cozinhar, limpar. Aqui, só o fato de passear no jardim já acalma”, assegura.

A diretora do Hran, Mariana Alcazaz de Souza, destaca que é comum entre as servidoras da saúde a dupla e até tripla jornada de trabalho. A direção da unidade de saúde reconhece o esforço individual e coletivo das profissionais.

“A data de hoje é um dia mais do que especial porque a gente está homenageando guerreiras, mulheres que são lutadoras, que saem das suas casas, deixam seus familiares para estar aqui e trabalhar, ainda mais nesses momentos tão difíceis”, elogiou a gestora.

Durante o evento, o cantor Wagner Max, 39 anos, fez uma apresentação. Ele contou que, em maio e em junho do ano passado, os irmãos ficaram internados no Hran, vítimas da covid-19. Desde que tiveram alta, ele faz apresentações gratuitas no hospital para agradecer pelo tratamento que eles receberam. “Tenho um sentimento de gratidão muito forte pela equipe que cuidou da minha família, assim retribuo com o meu trabalho.”

A maioria da força de trabalho da Secretaria de Saúde é formada por mulheres. Elas correspondem a 69% dos 35 mil profissionais da pasta.

*Com informações da Agência Brasília