Hospital Regional do Gama completa 57 anos nesta terça (12)

Para comemorar a data, a hospital preparou programação especial com entrega de certificados em homenagem a equipes mais elogiadas pelos usuários

O Hospital Regional do Gama (HRG) completa 57 anos nesta terça-feira (12). Para comemorar a data, a unidade preparou uma programação especial, incluindo a entrega de certificados de honra ao mérito para servidores e equipes mais elogiadas pelos usuários por meio da ouvidoria do hospital.

Das 9 às 12h, na área externa da biblioteca do HRG, a festa contará com a presença de Thiago Martins e Luciano Agrizzi, representantes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), e de Francisco Pinheiro, médico aposentado da SES que esteve à frente das obras de construção do HRG e de outros hospitais da rede.

O HRG é referência em cirurgias ortopédicas e ginecológicas, cardiologia e tisiologia – parte da pneumologia focada principalmente em tuberculose. Em 2023, a unidade realizou 136.455 atendimentos nas áreas de cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, ginecologia, obstetrícia, odontologia e traumato-ortopedia. Além disso, foram feitas 4751 cirurgias eletivas e de urgência.

O diretor do HRG, Ruber Paulo de Oliveira, destaca o serviço de qualidade prestado pela equipe e a excelência na formação profissional de médicos. “Além de atender a população, o HRG é formador de médicos especialistas e residência de multiprofissionais para enfermagem, farmácia, nutrição, fisioterapia e psicologia”, destaca.

Para oferecer maior comodidade aos pacientes, o hospital passou por revitalizações no ano passado, dentre elas, o centro de radiologia, que conta com novos guichês de atendimento, sala de recepção e de espera. O pronto-socorro passou por reparos nas salas de acolhimento e de classificação de risco e na sala da gerência de emergência e de prescrição médica. Os banheiros do setor, por sua vez, ganharam novos vasos sanitários e pias.

Nos prontos-socorros adulto e cirúrgico, foram feitas a substituição da iluminação e das louças dos banheiros, pintura de paredes, tetos e cadeiras da recepção e impermeabilização do piso e reparos em vidraçaria.

Além disso, a Policlínica do Gama, que hoje funciona dentro do HRG, irá para um local próprio. A unidade vai ocupar o antigo prédio do fórum do Gama, com estrutura otimizada e com possibilidade de ofertar novos serviços. O espaço também receberá o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e o Centro de Especialidades em Hipertensão e Diabetes (CEHD).

‌Ala de custódia

Desde 2023, o HRG conta com ala de custódia para atendimento de internas da Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF) – conhecida como Colmeia. O local é o único do DF a oferecer atendimento hospitalar exclusivo para mulheres que estão cumprindo pena.