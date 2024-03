Hospital Regional de Santa Maria estende horário para troca de acompanhantes

A troca de acompanhantes ficou estendida no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) desde a última quarta-feira (13) e pode ser realizada das 5h às 23h, sendo permitidas duas trocas neste período.

Antes da mudança, as trocas de acompanhantes eram das 6h às 11h e das 18h às 23h. O horário de visita nas enfermarias do 1º ao 4º andar também sofreu alteração e ficou das 14h às 18h, ganhando uma hora a mais de tempo disponível para realizar a entrada. O visitante tem uma hora de permanência a partir do horário do cadastro na recepção central. É permitida a entrada de no máximo dois visitantes por dia para cada paciente, sem necessidade de revezamento.

“O horário de 5h às 23h foi pensado conforme a necessidade do usuário, pois ele poderá trocar em dois períodos de sua escolha sem precisar ficar pedindo autorização no setor. Já a mudança das visitas nas enfermarias do 1º ao 4º andar visa beneficiar os visitantes que precisam chegar um pouco mais tarde”, explica o agente administrativo do Núcleo de Atendimento do HRSM, Daniel Lúcio dos Santos.

A recepcionista Débora Melo, de 48 anos, está satisfeita com a mudança nos horários. Há 20 dias ela está sendo acompanhante da tia, Isolina Fernandes, de 62 anos, internada no 3º andar. Ela passou por uma cirurgia de intestino, chegou a ficar internada por cinco dias na unidade de terapia intensiva (UTI) e agora se recupera na enfermaria.

“Gostei muito da mudança do horário de troca de acompanhante. Ficou melhor pra gente sair e conseguir voltar com mais calma. Além disso, não posso deixar de elogiar todos que trabalham neste hospital. Minha tia está recebendo tratamento de excelência e humanizado. Deram toda a assistência necessária, cuidam com carinho”, parabeniza.

*Com informações da Agência Brasília