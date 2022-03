Hospital do Gama completa 55 anos de muita história

Nesta quinta-feira (10), servidores e comunidade participaram de um momento festivo com direito a bolo e outras guloseimas

Em comemoração aos 55 anos do Hospital do Gama, um evento será realizado neste sábado (12). Mas, as comemorações por pouco mais de meio século de atividades já começaram. Nesta quinta-feira (10), servidores e comunidade participaram de um momento festivo com direito a bolo e outras guloseimas.

A unidade é referência no atendimento aos moradores do Distrito Federal e de outras unidades da Federação. De janeiro a dezembro do ano passado, foram registrados mais de 116 mil atendimentos no pronto-socorro, 5.587 cirurgias e 4.971 partos. Do total de atendimentos, 39.654 foram de pacientes que não residem no DF.

“Essa é uma unidade de saúde que tem o apoio da população, de quem mora no Gama, trabalha no Gama e quer ver o hospital cumprir o seu papel”, afirma o secretário-adjunto de Assistência à Saúde, Pedro Zancanaro, que ressaltou ainda o papel institucional do SUS em oferecer ajuda e assistência médica a todas as pessoas que procurarem o serviço.

Para o superintendente da Região de Saúde Sul, Roberto dos Reis Ferreira Cortes, “dia após dia, o hospital mostra o tamanho e a grandiosidade que é ao atender e ser fundamental não só para o Gama, mas também para cidades do entorno e para pessoas de outros estados”.

O Hospital Regional do Gama presta serviços a pessoas de 25 municípios do estado de Goiás, cinco de Minas Gerais e três da Bahia. A Região de Saúde Sul compreende as regiões administrativas de Gama e Santa Maria.

Homenagem aos servidores

Além da comemoração, os profissionais elogiados pela comunidade por meio da Ouvidoria também receberam certificados de honra ao mérito em reconhecimento aos serviços. O médico ortopedista Landwehrle de Lucena da Silva, de 32 anos, foi um dos prestigiados nesta manhã.

“Eu moro no Gama desde os 4 anos de idade, quando a minha família chegou aqui, vinda do Maranhão. Quando ficava doente, eu vinha para este hospital. Hoje, atendo e trato os outros como gostaria de ser tratado”, disse o servidor.

Outro profissional homenageado na cerimônia foi o técnico de enfermagem Hiltamar Araújo dos Santos, de 45 anos. Para ele, o certificado que recebeu incentiva a manter a qualidade do serviço de atendimento em prol da população. O servidor conta que está na área há 26 anos e há cinco na região administrativa.

Para celebrar a data, a comunidade do Gama doou alimentos, bebidas, bolo, balões e tendas para a festividade. A decoração estava em verde e branco – cores oficiais do time tradicional do Gama. Participaram da comemoração o presidente do Conselho de Saúde do Gama, professor Enóquio Sousa Rocha; o diretor substituto do HRG, Uadson Silva Barreto, e a administradora regional do Gama, Joseane Araújo Feitosa, entre outras autoridades.

Histórico

O Hospital Regional do Gama foi construído em 1967 para atender aos moradores da região administrativa. Na época, a população era de aproximadamente 10 mil habitantes e a área física da unidade contava com 40 consultórios e 386 servidores para atender cerca de 1,6 mil pessoas por mês.

Com o surgimento de novas regiões administrativas no Distrito Federal, como Santa Maria e Recanto das Emas, a unidade de saúde do Gama passou a ser referência para outras localidades.

A área total do hospital é de 46.440 metros quadrados, com 351 leitos e 1.811 servidores – sendo 286 médicos e 212 enfermeiros. A Secretaria de Saúde está em processo seletivo para convocar 100 médicos para a rede pública do DF. A prioridade da pasta é direcionar mais profissionais para os hospitais do Gama e Cidade do Sol, unidade criada em janeiro de 2021 para atender pessoas acometidas pela covid-19. Foi desativado em julho do ano passado e voltou a funcionar, em caráter permanente, em janeiro de 2022, principalmente, para assistir moradores de Ceilândia e do Sol Nascente/Pôr do Sol.

*Com informações da Agência Brasília