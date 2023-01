Hospital de Santa Maria recebe 13 novas máquinas para hemodiálise

A presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), Mariela Souza de Jesus, esteve no hospital para acompanhar a utilização dos equipamentos

Seiscentos procedimentos de hemodiálise são realizados mensalmente no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). Agora, a unidade de saúde teve a continuidade desse serviço fundamental assegurada graças à aquisição de 13 novas máquinas.

A chefe do serviço de Nefrologia do HRSM, Núbia Moreira, explica a importância dos equipamentos, adquiridos por meio de emenda parlamentar da deputada distrital Arlete Sampaio.

“Essas 13 novas máquinas substituíram máquinas já obsoletas, com mais de dez anos de uso e que demandavam muita manutenção. Hoje a equipe aumentou sua capacidade produtiva com a chegada do novo maquinário, o que é muito bom para a população que precisa do serviço”, explicou a médica.

Você sabe como está a saúde dos seus rins?

A presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), Mariela Souza de Jesus, esteve no hospital para acompanhar a utilização dos equipamentos.

“É gratificante ver a população sendo atendida com excelência, como pude ver hoje in loco. Os cidadãos merecem esse tratamento, ainda mais aqueles que sofrem com doenças crônicas e que dependem diretamente do SUS”, afirmou.

*Com informações da Agência Brasília