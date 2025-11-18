Hospital de Santa Maria promove dia de conscientização sobre prematuridade no Novembro Roxo

O Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), administrado pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), realizou nesta terça-feira (18) um evento especial em alusão ao Novembro Roxo, campanha internacional de conscientização sobre a prematuridade. A ação reforçou fatores de risco, a importância do pré-natal adequado e o cuidado especializado oferecido aos bebês que nascem antes do tempo.

Celebrado em 17 de novembro, o Dia Mundial da Prematuridade integra um mês inteiro de ações voltadas à promoção da sobrevivência e do desenvolvimento saudável dos prematuros. No Brasil, cerca de 340 mil bebês nascem prematuros todos os anos, aproximadamente um a cada dez nascimentos, colocando o país entre os dez com maior número de partos prematuros no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

No HRSM, a média de prematuros entre todos os partos é de 35%. Segundo a chefe do Serviço de Neonatologia, Phabyana Pereira de Araújo, são cerca de 320 a 350 partos por mês, com aproximadamente 120 bebês prematuros. “Vivenciamos a angústia, o anseio, a felicidade e as dificuldades desta longa internação junto às famílias”, explica.

O evento contou com profissionais de diversas especialidades, estudantes e mães que já passaram pela experiência da prematuridade. A abertura foi conduzida pela chefe do Serviço de Enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin), Lorena Mendes, que destacou a relevância do encontro para fortalecer práticas assistenciais e integrar equipes. Ela citou o exemplo de um bebê atendido com apenas 580 gramas, ressaltando a experiência e a habilidade da equipe.

Durante a manhã, foram realizadas palestras sobre farmacocinética em prematuros, suporte ventilatório, estímulo ao desenvolvimento neuropsicomotor e postura fetal. Também foram discutidos mitos e verdades da neonatologia e a importância do atendimento psicológico e das redes de apoio às famílias durante a internação dos recém-nascidos.

À tarde, o evento abordou educação precoce, inserção do pai nos cuidados, desenvolvimento das funções orais e desafios enfrentados pela família após a alta hospitalar. Especialistas reforçaram a importância da atuação multiprofissional para garantir um início de vida mais seguro e saudável.

Um momento de emoção marcou a celebração: a alta do pequeno Miguel Sousa, nascido com 23 semanas e dois dias. A mãe, Jamile Eduarda Rosa, emocionou-se ao receber o filho em casa após quase quatro meses de internação. O retorno de Miguel coincidiu com a data do evento, e mãe e filho passaram por um corredor de aplausos no auditório.

O Novembro Roxo também destaca práticas como o Método Canguru, que estimula o contato pele a pele entre pais e bebês, e a atuação dos Bancos de Leite Humano, essenciais para a nutrição e recuperação dos prematuros. No HRSM, essas iniciativas são referência e parte central do cuidado neonatal.

Para Lorena Mendes, o evento simboliza o compromisso com a humanização e a excelência no cuidado neonatal. “Entre profissionais, famílias e convidados, o sentimento predominante foi de união, aprendizado e esperança, especialmente de quem já viveu a difícil jornada da prematuridade e hoje celebra histórias de força e superação”, conclui.

Com informações do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF)