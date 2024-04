Hospital de Planaltina é batizado com nome de médico pioneiro de Brasília

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), autorizou, nesta quarta-feira (24), a mudança do nome do Hospital Regional de Planaltina (HRP). Agora, a unidade é batizada em homenagem ao médico pioneiro de Brasília, DR. Hosannah Campos Guimarães.

Dr. Hosannah Campos Guimarães é um nome que está profundamente enraizado na história de Brasília. Nascido e criado em Planaltina, ele cursou medicina no Rio de Janeiro, formando-se em 1929 na especialidade de clínica geral. Após concluir seus estudos, ele retornou à sua terra natal, onde exerceu o ofício de médico até os 70 anos de idade.

No entanto, a contribuição do Dr. Hosannah para a comunidade vai além da medicina. Paralelamente à sua profissão, ele também atuou como comerciante de gados e foi líder dos fazendeiros da região. Além disso, ele exerceu diversos cargos políticos, incluindo o de Prefeito de Planaltina, Vice-Governador e Governador do Estado de Goiás.

Sua trajetória política e sua dedicação à sua terra natal fizeram dele uma figura admirada e respeitada. Conhecido por sua retidão de caráter e seriedade no exercício de seus cargos, o Dr. Hosannah Campos Guimarães desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da região.

Ele foi Secretário de Economia do Estado de Goiás e defendeu incansavelmente a mudança da capital da República para o Planalto Central. Sua visão e persistência foram fundamentais para a concretização desse objetivo.

Em reconhecimento a sua contribuição, o Dr. Hosannah recebeu o título de Cidadão Honorário de Brasília em 1995. Sua lucidez e conhecimento histórico foram inestimáveis, sendo considerado a testemunha ocular mais importante dos procedimentos que antecederam a mudança da capital para Brasília.

Além disso, o Dr. Hosannah foi um dos principais responsáveis pela negociação e desapropriação das terras para a construção da nova capital. Ele cedeu parte de suas terras para o Governo Federal implantar a futura capital do país.

A homenagem ao Dr. Hosannah Campos Guimarães é mais do que justa. Seu legado como médico, líder político e defensor da mudança da capital para o Planalto Central é um exemplo a ser seguido. O Hospital de Planaltina, agora com seu nome, será um símbolo de sua dedicação e contribuição para a comunidade. Que sua memória continue a inspirar gerações futuras a servir e cuidar do povo de Planaltina.