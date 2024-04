Hospital de Base recebe selo de excelência para UTI Cirúrgica pelo 2º ano

O Selo Top Performer reconhece, pela segunda vez consecutiva, o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Cirúrgica recebeu a honraria, concedida pela Epimed Solucions em colaboração com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib).

O selo reconhece unidades de todo o país que demonstram indicadores de alto desempenho no ano anterior, e ressalta o compromisso com a excelência no cuidado intensivo.

“Receber esse selo pelo segundo ano consecutivo é uma honra e um estímulo para continuarmos trabalhando com dedicação e excelência. É uma validação do nosso compromisso em prestar um serviço de referência e qualidade à população”, diz a médica intensivista e responsável técnica da UTI Cirúrgica do HBDF, Cynthia Bettini.

A certificação é obtida por meio da apresentação de indicadores de alto desempenho, como baixas taxas de mortalidade e utilização eficiente de recursos, em conformidade com os padrões definidos pelo escore SAPS3. No Brasil, dos 800 hospitais participantes do projeto UTIs Brasileiras em 2023, apenas 157 foram reconhecidos como Top Performer, representando 19,6% do total. No Distrito Federal, dos nove hospitais contemplados com o selo, o HBDF é o único da rede pública.

A conquista consecutiva do Selo Top Performer enche a equipe da UTI Cirúrgica de alegria e satisfação, mas também reforça a responsabilidade de manter e aprimorar os padrões de excelência no cuidado intensivo, segundo a responsável técnica pela unidade. “A certificação é um reforço positivo para a melhoria da qualidade assistencial na rede pública, mostrando que é possível sim ser 100% SUS com qualidade e eficiência. Que isso nos sirva de incentivo e a todas as outras equipes para aprimorar o atendimento e garantir melhores resultados à saúde da população”, afirma Cynthia.

*Com informações da Agência Brasília