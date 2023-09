Hospital de Base do Distrito Federal celebra 63 anos

Maior referência hospitalar da capital federal comemora aniversário com solenidades e atividades para colaboradores

Carolina Freitas

O Hospital de Base do Distrito Federal, anteriormente conhecido como 1° Hospital Distrital de Brasília (HDB), está completando 63 anos de história na vanguarda da saúde pública da capital brasileira. Por isso, uma série de comemorações foi programada para celebrar o legado deste gigante da medicina nesta terça-feira (12).

As festividades começaram às 9h, com solenidades marcadas por homenagens, discursos e a participação especial da orquestra filarmônica de Brasília. Autoridades locais e membros da comunidade médica estiveram presentes para reverenciar a trajetória de excelência do Hospital de Base.

À tarde, a partir das 14h, as atividades se voltarão para os colaboradores do hospital, reconhecendo o esforço e dedicação da equipe que desempenha um papel fundamental na prestação de serviços de saúde de alta qualidade. O Jardim da Solidariedade, localizado no Pátio Interno do hospital, será o cenário para essa celebração interna, que incluirá momentos de descontração, música e confraternização.

O Hospital de Base do Distrito Federal representa muito mais do que uma instituição médica; é um pilar da comunidade e um farol de esperança para pacientes e suas famílias. Sua longa história de cuidado e compromisso com a saúde pública continua a inspirar gerações, e este aniversário de 63 anos é uma oportunidade para reafirmar seu papel fundamental no cenário de saúde de Brasília.

Segundo o presidente do IgesDF, Dr. Juracy Cavalcante Lacerda Jr., é um orgulho fazer parte deste momento de celebração do 63° aniversário do Hospital de Base do Distrito Federal. “O HBDF é um pilar fundamental da saúde pública em Brasília, e estamos honrados por contribuir para a sua história de sucesso. Continuaremos a trabalhar juntos para fortalecer ainda mais esse legado e oferecer atendimento humanizado à nossa comunidade.”

O superintendente do HBDF, Dr. Bruno Sarmento, ressalta “este aniversário é um testemunho do compromisso incansável de nossa equipe com a saúde. São 63 anos de dedicação à vida, e estamos ansiosos para continuar nossa jornada, cuidando da saúde da nossa comunidade com empenho, inovação e dedicação.”

Neste dia especial, a comunidade se une para celebrar não apenas um aniversário, mas um símbolo de dedicação à vida e ao bem-estar de todos os brasilienses. O Hospital de Base do Distrito Federal permanece firme em seu compromisso de cuidar, curar e inovar na busca por um futuro mais saudável para a região.

Hospital de Base

O Hospital de Base do Distrito Federal possui uma história rica e significativa que remonta ao início da construção da capital brasileira, Brasília, no final da década de 1950. Inaugurado em 12 de setembro de 1960, sob o nome de 1° Hospital Distrital de Brasília (HDB), desempenhou um papel crucial na infraestrutura de saúde da recém-criada cidade. Desde o seu início, o hospital enfrentou desafios significativos, como a rápida expansão da população e a necessidade de se tornar uma referência em atendimento médico. Ao longo das décadas, o HDB cresceu e evoluiu, adaptando-se às demandas da comunidade e se transformando no renomado Hospital de Base do Distrito Federal que conhecemos hoje.

A instituição ganhou destaque por sua capacidade de atender casos complexos e oferecer serviços médicos de alta qualidade. O Hospital de Base do Distrito Federal tornou-se um centro de excelência em diversas áreas da medicina e um farol de esperança para pacientes de todo o Distrito Federal e regiões vizinhas. Sua história é marcada por inovação, dedicação de sua equipe e um compromisso com o bem-estar da comunidade, solidificando seu lugar como uma instituição de referência na saúde pública brasileira.