Horto Florestal da UBS 1 do Lago Norte recebe delegação do Benim

A Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 do Lago Norte recebeu, nesta quarta-feira (28), a visita da Missão Internacional da República do Benim, especialmente para conhecer o Horto Agroflorestal Medicinal Biodinâmico (Hamb), que funciona no local. A delegação da África Ocidental está no Brasil para a troca de experiências voltadas ao fortalecimento de políticas públicas em segurança alimentar e nutricional, agricultura sustentável e programas de alimentação escolar.

“Esse interesse coloca nossa política de hortos medicinais na agenda de cooperação com países africanos, dando visibilidade às ações desenvolvidas na atenção primária, assistência farmacêutica, saúde mental e vigilância em saúde”, avalia o gerente de Práticas Integrativas da Secretaria de Saúde (SES-DF), Marcos Trajano.

Com 200 metros quadrados de área plantada e mais de 120 espécies à disposição, o Hamb da UBS 1 do Lago Norte é pioneiro na SES-DF. Abriga plantas aromáticas, medicinais e alimentícias, das quais toda a comunidade pode desfrutar. “Os hortos fortalecem o cuidado integral da população, pois envolvem tanto a promoção da saúde quanto a valorização do meio ambiente”, afirma a gerente da UBS 1 do Lago Norte, Maria Inês Guedes.

Entre as espécies cultivadas estão 13 tipos de plantas alimentícias não convencionais (Pancs), como vinagreira, ora-pro-nóbis, chaya e capuchinha. O espaço, antes subutilizado, foi transformado em uma área reflorestada graças ao trabalho conjunto de servidores e de moradores. No local, são ofertadas também Práticas Integrativas em Saúde (PIS), como tai chi chuan, yoga, fitoterapia e medicina antroposófica.

Missão africana

A comitiva foi composta por cinco representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca e da Agência de Alimentação e Nutrição da República do Benim. A visita integra as ações do projeto Além do Algodão, que incentiva a valorização de culturas alimentares em sistemas de rotação com o algodão. Também participaram da visita representantes do Ministério da Saúde ligados à Política Nacional de Alimentação e Nutrição (Pnan) e ao Programa Saúde na Escola (PSE).

Com informações Agência Brasília