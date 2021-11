Horta do Lago Norte, uma referência em agricultura urbana

Em um espaço de aproximadamente 500 metros quadrados, o público pode observar como são cultivadas cerca de 100 espécies de plantas

O Horto Agroflorestal Medicinal Biodinâmica do Lago Norte, localizado ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS) da região, recebeu os participantes do seminário Nossa Agricultura Urbana: Conquistas e Desafios, no fim da última semana. O seminário é promovido pela Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara Distrital.

Em um espaço de aproximadamente 500 metros quadrados, eles puderam observar como são cultivadas cerca de 100 espécies de plantas – 80% são ervas medicinais. As demais são plantas alimentícias não convencionais (Pancs) e frutas.

O lugar é aberto à comunidade todas as quintas-feiras à tarde, quando as pessoas têm a oportunidade de aprender sobre o tema, trabalhar na terra e se beneficiar do que ela produz. O trabalho da Emater no local inclui assistência técnica, fornecimento de sementes, insumos e ferramentas.

Para o médico Marcos Trajano, que atende na UBS do Lago Norte e coordena o projeto no lugar, a horta é muito mais do que um espaço para cultivo e compartilhamento de plantas medicinais. “Não é um local produtor de plantas medicinais. É um ponto de convivência, de amor. A planta medicinal é um resíduo, mas um resíduo útil, que promove saúde para quem está precisando”, afirma.

Com informações da Agência Brasília.