Homicídio: homem morre esfaqueado pela ex-companheira no Paranoá

Um homem de 42 anos foi morto a facadas na quadra 34 do Setor de Oficinas do Paranoá. O incidente ocorreu por volta das 9h30 deste domingo (17). Segundo informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a suspeita é a ex-companheira da vítima, que alegou ter sido ameaçada e agredida, afirmando ter utilizado a faca em legítima defesa.

Além da PMDF, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) também foi acionado e enviou três viaturas e uma aeronave. A vítima, cujo nome não foi divulgado, foi atingida por uma facada no lado esquerdo do tórax.

Os bombeiros constataram que o homem estava em parada cardiorrespiratória e imediatamente iniciaram os procedimentos de reanimação cardiopulmonar.