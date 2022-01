Homens armados tentam fugir pelo teto de residência, mas acabam caindo

Os quatro foram conduzidos para a 6ª DP, onde foi registrado o flagrante de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo

Quatro homens foram presos por policiais militares, às 10h40 desta terça-feira (25), na quadra 08 do Paranoá, no conjunto S, com armas e drogas. Os policiais perceberam que um deles tinha colocado uma arma na cintura. Ambos correram em direção a um lote.

Os detidos subiram no telhado da residência, aparentemente abandonada, e um deles caiu após o teto desabar. Um revólver calibre 38 e R$ 100,00 em espécie foram apreendidos com este suspeito. O outro continuou a fuga pelo telhado, mas foi detido por equipes do 20º Batalhão. Este dispensou o revólver calibre 38 sob o telhado de um barraco de fundo.

Dentro da casa estava um terceiro indivíduo com uma lata contendo 143 pedras de crack e duas munições calibre 357. No quarto havia um senhor que afirmou não ser morador, mas confirmou ser um usuário de drogas.

Quatro bicicletas e uma máquina fotográfica foram encontradas dentro da casa onde estavam os suspeitos. Ninguém assumiu a propriedade dos objetos localizados.

