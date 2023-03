Homem suspeito de importunação sexual é preso na Vila Planalto

Os policiais conseguiram encontrar o homem, após varredura na área e ele foi conduzido à 5ª Delegacia para registro

Amanda Karolyne

Um homem de 21 anos foi por estupro, na Vila Planalto, nesta terça-feira (21) pela Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Grupo Tático Operacional (GTOp26). Ele é suspeito de importunar sexualmente uma mulher.

Segundo informações da PMDF, a equipe de policiais recebeu a informação sobre uma briga na praça central da cidade, e ao chegar no local foram abordados pela vítima de 46 anos, denunciando que um homem teria forçado colocar a mão dentro de sua calça, momento em que ela gritou e uns homens interviram, correndo atrás do rapaz que fugiu. Ele também teria passado as mãos nas nádegas da vitima.

Os policiais conseguiram encontrar o homem, após varredura na área e ele foi conduzido à 5ª Delegacia para registro.