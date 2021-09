Homem sofre parada cardiorespirtória durante partida de futebol no Gama

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram os responsáveis pelo socorro

Um homem foi reanimado após sofrer uma parada cardiorespiratória durante uma partida de futebol na manhã deste domingo (26), no campo sintético do Parque Ecológico do Gama.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram os responsáveis pelo socorro.

De acordo com informações, foram várias manobras para restabelecer os sinais vitais do homem de 60 anos.

O jogador foi levado ao Hospital Regional do Gama (HRG) onde foi estabilizado e logo depois transferido para o Hospital de Base onde ficará em observação.