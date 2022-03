Homem sofre parada cardiopulmonar após sofrer agressão

Um homem sofreu uma PCR (Parada Cardiopulmonar) após sofrer uma agressão na QN 14 Conjunto 05, próximo ao Chiquinho Sorveteria, no Riacho Fundo II. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar o socorro e usou duas viaturas por terra e o resgate aéreo, além de treze militares. A equipe de socorro chegou ao local se deparou com uma pessoa caída no chão em via pública e, ao ser abordado, a equipe percebeu a ausência de sinais vitais. Manobras de reanimação foram iniciadas imediatamente. Após cinquenta e três minutos de esforço na ressuscitação, a vítima foi declarada em óbito no local, pela equipe médica do resgate aéreo. A vítima, do sexo masculino, tinha 34 anos. Não temos informações da motivação do fato.