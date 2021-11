Homem se passa por policial em bar, bate em viatura e é preso

Policiais fizeram um cerco contra o suspeito e ele revidou batendo de frente contra uma viatura

Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira (15) após fingir ser policial, fugir dos verdadeiros militares e colidir contra uma viatura. O caso ocorreu em São Sebastião.

A Polícia Militar (PMDF) foi informada de que havia um homem armado em um bar da região fingindo ser policial penal. Militares foram ao local, mas ele já havia fugido em um VW Gol de cor prata.

Os policiais então iniciaram uma busca contra o suspeito. O veículo dele foi encontrado na quadra 301. Militares deram ordem de parada, mas o homem desobedeceu, iniciando uma perseguição. Viaturas fizeram um cerco contra ele, e ele avançou contra uma das viaturas, colidindo frontalmente.

Após a colisão, militares detiveram o homem e fizeram buscas no veículo. O suspeito estava visivelmente embriagado, de acordo com os policiais, mas se recusou a fazer teste do bafômetro. Ele negou ter qualquer arma de fogo e disse que os policiais poderiam ir até a casa dele para comprovar o caso.

Militares foram à residência, e o pai do autor entregou um simulacro de arma de fogo que foi usado pelo suspeito para fazer as ameaças no bar. O homem foi preso em flagrante e levado à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).