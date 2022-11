Homem que tentou matar rival é condenado

O MPDFT pediu a condenação do réu por homicídio tentado qualificado pela utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima

Um homem foi condenado a seis anos de prisão, em regime inicialmente fechado, por tentar matar o rival com golpes de faca, em frente a um bar no Paranoá.

Jhonatan Pereira dos Santos e um comparsa atacaram a vítima no dia 25 de dezembro de 2019 pelas costas.

O Ministério Público pediu a condenação do réu por homicídio tentado qualificado pela utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, o que foi totalmente acolhido pelos jurados.

O réu não poderá recorrer em liberdade. Segundo o Juiz Presidente do Júri, além do fato de o crime ter sido praticado com o emprego de faca, “há registro no sentido de que o acusado está sendo processado por dois delitos de roubo qualificado na Vara Criminal do Paranoá. Implica concluir-se que, solto, encontrará os mesmos estímulos para a prática de ilícitos”.