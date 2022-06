Homem que praticava crimes na ‘Cachoeira do Urubu’ foi preso nesta quinta (23)

O juízo da 8ª Vara Criminal de Brasília acolheu o pedido e expediu o mandado de prisão preventiva, o qual foi cumprido nesta quinta-feira (23)

Um homem, de 38 anos, suspeito de crimes de roubo e extorsão, foi preso nesta quinta-feira (23) pela Polícia Civil do Distrito Federal. A 09ª Delegacia de Polícia cumpriu o mandado de prisão preventiva.

Os crimes eram praticados com o uso de arma de fogo na região da “Cachoeira do Urubu”, no Lago Norte.

O homem teria abordado uma mulher, no dia 16 de abril deste ano, mediante grave ameaça, para subtrair o celular, cartão de crédito e objetos pessoais. Ele exigiu que a vítima fornecesse senhas do aparelho e dos aplicativos instalados. Após o roubo, foram realizadas duas transferências bancárias de, aproximadamente, R$ 1.000,00, que teriam destino a uma conta aberta em nome de terceiros. Também foram usados R$ 340,00 no cartão de crédito da vítima, para compras em estabelecimentos comerciais.

O mesmo suspeito também teria abordado duas mulheres no dia 8 de maio deste ano. Elas estavam na região da cachoeira e tiveram seus pertences roubados. Neste caso, o homem não chegou a subtrair valores da conta bancária devido um bloqueio prévio realizado.

Com os registros das ocorrências policiais, as diligências levaram até a identificação do suspeito. As vítimas o reconheceram pessoalmente e por fotografia. O indivíduo ainda é investigado por outros quatros roubos, com uso de arma de fogo, cometidos na mesma região.



O juízo da 8ª Vara Criminal de Brasília acolheu o pedido e expediu o mandado de prisão preventiva, o qual foi cumprido nesta quinta-feira (23).