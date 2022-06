Sol Nascente recebe Carro da Vacina neste sábado (25)

O atendimento irá das 8h às 17h, no Trecho 3, circulando as chácaras 5, 5 Estrelas, Gênesis, 7, 7A, 8, 9, 73, 73B, 74 e 75

Nesta sábado (25), a região do Sol Nascente irá receber o Carro da Vacina, que leva até os moradores as vacinas contra a covid-19.

O atendimento irá das 8h às 17h, no Trecho 3, circulando as chácaras 5, 5 Estrelas, Gênesis, 7, 7A, 8, 9, 73, 73B, 74 e 75.

Nesta iniciativa, serão disponibilizadas a primeira e segunda dose e o reforço dos imunizantes para pessoas acima dos 12 anos. Já as crianças de 5 a 11 anos, serão imunizadas na Escola Classe 66.

“O Carro da Vacina é uma estratégia que leva imunização para pessoas que muitas vezes não iriam a uma unidade de saúde”, explica a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio. “É um projeto que funciona com excelência na região leste e que queremos levar para outras áreas do DF”, completa.

Ela explica que a área que receberá o projeto é identificada como uma região com baixos índices de vacinação. “É um território bem vulnerável e lá as pessoas se vacinaram menos, muitos até por dificuldades de transporte”, conta. Como o Carro da Vacina já percorreu o Trecho 3 do Sol Nascente em fevereiro, a expectativa agora é de aplicar um número maior tanto da segunda dose quanto da dose de reforço.

A secretária de Saúde ressalta o papel dos servidores na ação. “Dada a densidade populacional e vulnerabilidade da área, a estratégia requer da gestão novas ferramentas, inovações, parcerias e uma equipe aguerrida sendo desafiada a cada dia para fazer entregas à comunidade”, afirma Lucilene Florêncio.

A equipe percorre as ruas com um megafone para anunciar a ação e atende tanto quem passa pelo local quanto pode ser convidada para entrar nas residências e vacinar pacientes idosos, por exemplo.

O veículo conta com os imunizantes, seringas, material de apoio e acesso ao sistema de registro de vacinação, o que permite saber se uma pessoa já tomou alguma dose da vacina da covid-19 e quando. “Prestamos todo o apoio ao cidadão. Se necessário, até emitimos o cartão de vacina na hora”, detalha a chefe do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Região de Saúde Oeste, Zildene Bitencourt.

Serviço

Carro da Vacina no Sol Nascente

Saída às 9h da Escola Classe 6 do Sol Nascente

Endereço: Córrego das Corujas, Área Especial S/N, Ceilândia

Contato: (61) 99284-4226

As informações são da Agência Brasília