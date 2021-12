Homem que “meteu a faca” em briga de bar é preso

Com informações sobre as características do agressor, os policiais encontraram o homem durante uma varredura nas imediações

Por Juliana Pimentel

[email protected] Um homem foi preso na noite desta sexta-feira, 10, por tentativa de homícido após “meter a faca” em uma pessoa com quem discutia em um bar na quadra 06, Avenida Principal do Varjão. Os policiais militares do 24° Batalhão de polícia receberam a informação de uma briga generalizada em um bar na avenida principal do Varjão e se dirigiram ao local. Logo na entrada foi possível visualizar a vítima da arma branca, que precisava de prestação de socorro. Os policiais chamaram o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que salvaram a vida do homem após a prestação dos primeiros socorros. Com informações sobre as características do agressor, os policiais encontraram o homem durante uma varredura nas imediações. Ele foi encontrado com posse da faca utiliada na agressão. O autor foi conduzido à 6ª Delegacia para registro.

Fotos: Reprodução