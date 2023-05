Homem que matou ex-mulher em Samambaia entrega filho à PCDF

Após matar a ex-companheira o criminoso fugiu com o filho do casal de apenas 3 anos. Ele entregou a criança mas segue foragido

O principal suspeito de cometer o crime de feminicídio contra a ex-companheira em Samambaia Sul, na manhã da última terça-feira (9), foi identificado como Reriton Gomes, e segue procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal.



O crime aconteceu no interior da casa da vítima, em Samambaia. Motivado pelo sentimento de posse e inconformado com o término do relacionamento, o ex-companheiro desferiu pelo menos 26 facadas em sua ex-companheira, que não resistiu e morreu no local.





Após o crime, o homem fugiu levando consigo o filho do casal, de apenas três anos. Porém nesta quarta-feira (10), o advogado do autor entregou a criança à PCDF. Segundo informações policiais, ela apresentava boas condições de saúde, e foi entregue ao Conselho Tutelar.



O agressor foi indiciado pela prática de homicídio duplamente qualificado, dentre as qualificadoras está a de feminicídio. Ele também teve sua prisão preventiva decretada, mas segue foragido. PCDF solicita que denúncias sobre o paradeiro de Reriton sejam feitas através do número 197. As denúncias tem o sigilo garantido pela polícia.