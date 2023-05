Homem é preso por desviar alimentos da Educação

No local, foram encontrados seis pacotes de coxa e sobrecoxa de frango com embalagens violadas e sete pacotes de filé de tilápia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nessa terça-feira (09), um homem acusado de desviar e comercializar produtos de venda proibida da Secretaria de Educação.

A segunda fase da Operação Rota Alternativa visa coibir crimes de peculato, associação criminosa e receptação qualificada.

Segundo a corporação, os produtos eram vendidos em um estabelecimento em Samambaia. No local, foram encontrados seis pacotes de coxa e sobrecoxa de frango com embalagens violadas e sete pacotes de filé de tilápia com a inscrição “Produto institucional – venda proibida”.

O homem responderá por receptação qualificada.