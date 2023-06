Homem que matou desafeto a facadas é condenado

Felipe andava de bicicleta quando viu Sidney e o esfaqueou. A vítima teria xingado Souza e a namorada momentos antes do crime

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Riacho Fundo conseguiu a condenação de um homem acusado de assassinar um desafeto a facadas no Riacho Fundo II, em 2021.

Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Felipe Silva de Souza foi condenado a 10 anos de reclusão pelo homicídio de Sidney Alves Zambrota.

De acordo com o processo, Felipe andava de bicicleta quando viu Sidney e o esfaqueou. A vítima teria se desentendido e xingado Souza e a namorada momentos antes do crime.