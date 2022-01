Homem que furtou carro em Águas Claras é preso

Um vídeo capturado por câmeras de segurança mostra o momento em que o guincho remove o carro da via.

Nesta quinta-feira, 13, a Polícia Civil do Distrito Federal identificou e prendeu o autor de um furto de veículo em Água Claras.

Os policiais, que faziam parte de uma equipe da DRFV/CORPATRI, se surpreenderam pois o crime foi cometido em plena luz do dia, à vista de diversos pedestres.

O homem observou um veículo sem condutor e com problemas nos pneus. O carro estava estacionado em uma via de grande movimento e, acreditando que o proprietário não desconfiaria do ‘sumiço’ do veículo, roubou o bem.

O homem abriu o carro com uma chave falsa e, aproveitou que o carro não tinha condições de trafegar. Desta forma, ele solicitou um guincho que transportasse o veículo até sua casa.

Os policiais verificaram que o carro estava sendo anunciado por um valor que correspondia à metade do valor no mercado convencional e conseguiram achar o responsável pela divulgação da venda que, curiosamente, era o mesmo indivíduo revelado nas imagens de circuitos de segurança obtidas nas proximidades do local do crime.

Um vídeo capturado por câmeras de segurança mostra o momento em que o guincho remove o carro da via.