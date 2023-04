Homem que esfaqueou desafeto no Riacho Fundo é condenado

Segundo o MPDFT, Manoel Souza Marques foi condenado a 12 anos de prisão e, inicialmente, o regime será fechado.

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Riacho Fundo obteve, nessa semana, a condenação de um homem por assassinar um desafeto em 2021, no Riacho Fundo.

Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Manoel Souza Marques foi condenado a 12 anos de prisão e, inicialmente, o regime será fechado.

De acordo com o processo, em 12 de julho de 2021, Manoel esfaqueou Anésio Rodrigues Pereira.

A arma teria sido comprada naquele mesmo dia e, após adquiri-la, passou a “caçar” a vítima na região.

Quando o avistou em via pública, próximo a uma panificadora, aproximou-se rapidamente e desferiu diversas facadas contra a vítima, na região do tórax e abdômen.

O júri aceitou as qualificadoras propostas pelo MPDFT de recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel.