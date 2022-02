Homem que assassinou mulher grávida e filha adolescente é identificado

Jeferson Barbosa está foragido, tem passagem pela polícia do DF por lesão corporal e já foi vítima de tentativa de latrocínio

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) chegou até o nome de Jeferson Barbosa dos Santos, 25 anos, como autor do assassinato de uma mulher e a filha, em Ceilândia. O autor do duplo homicídio é casado, deixou o DF na companhia da mulher e é considerado foragido.

Shirlene Ferreira da Silva, 38 anos, e a filha, Tauane Rebeca da Silva, 14, desapareceram no dia 9 de dezembro de 2021 ao sair para tomar banho no córrego da Coruja. Os corpos das vítimas foram encontrados 11 dias depois, nas imediações do local.

De acordo com as autoridades, o foragido morava próximo ao córrego. O autor trabalhava com o irmão como carroceiro e catador de material reciclável. Jeferson teria tentado estuprar a adolescente. A mãe, grávida de 4 meses, teria reagido e avançado no criminoso.

Segundo o Instituto Médico Legal (IML), a gestante foi executada com 37 facadas, entretanto, nenhuma na região do ventre. A menor foi encontrada sem o short, esfaqueada e estrangulada. Há indícios de que ela tenha sido morta após a mãe. Exames indicam que as duas não foram abusadas sexualmente.

Jeferson Barbosa tem passagem pela polícia do DF por lesão corporal e já foi vítima de tentativa de latrocínio. Agora, ele foi indiciado por homicídio, aborto – uma vez que Shirlene estava grávida e perdeu o bebê – e ocultação de cadáver.