Homem que asfixiou esposa até a morte é denunciado

O crime aconteceu em 20 de março de 2022, em Planalina. O homem deve responder por homicídio duplamente qualificado

Nesta segunda-feira (28), a 2ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Planaltina denunciou Silvestre Pereira de Araújo por homicídio. Ele teria asfixiado Joana Santana Pereira dos Santos, sua então esposa, até a morte.

O crime aconteceu em 20 de março de 2022, em Planalina. O homem deve responder por homicídio duplamente qualificado.

A vítima foi submetida a intenso sofrimento antes da morte e o homicído foi praticado em razão da condição do sexo feminino da vítima, o que configura feminicídio.

As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas. De acordo com o promotor de Justiça Nathan da Silva Neto, as investigações indicam que Silvestre, de maneira voluntária, consciente e com propósito homicida, asfixiou a esposa até a morte.

Após o crime, Silvestre tentou suicídio, mas sobreviveu. O crime aconteceu na casa dos envolvidos.

*Com informações do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios