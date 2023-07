Homem que arremessou cachorro em portão no Lago Sul é preso

O homem foi encontrado com um carrinho, e o cachorro estava dentro de uma caixa de papelão, enrolado em plástico bolha e com a boca amarrada

Foi preso na noite de ontem (9), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu o homem que arremessou um cachorro contra o portão de uma casa no Lago Sul. O crime aconteceu no dia 1º de julho, e foi descoberto por meio de câmeras de segurança.

O homem estava com um cão na coleira, andando pelas ruas do bairros, quando o cachorrinho, que é um filhote, tentou parar. Nesse momento, ele levantou o pet pela guia e o arremessou violentamente contra um portão.

Ele chegou a tocar o interfone da casa naquela ocasião, mas não houve resposta. Então, ele saiu andando com o cão. De acordo com a polícia, o homem tem 47 anos e está em situação de rua, por isso demorou a ser encontrado.

A PMDF localizou o homem na QI 13 e realizou a abordagem. Ele empurrava um carrinho com uma caixa de papelão, e dentro dela estava o cachorro, enrolado em plástico bolha e com a boca amarrada com barbante. O indivíduo foi conduzido à 1ª DP.