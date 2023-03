Homem que abusou e tentou matar vizinha é denunciado

Mesmo com as negativas, o criminoso insistia e, no dia do crime, o homem esperou que o marido da vítima saísse para entrar no local

A Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Gama denunciou, nessa quarta-feira (08), um homem por estupro e tentativa de feminicídio da vizinha. O crime ocorreu em fevereiro, na região da Ponte Alta.

Segundo o Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT), o acusado trabalhava como caseiro em uma chácara e vinha assediando há algum tempo a vítima, que vivia na chácara vizinha.

Mesmo com as negativas da mulher, o criminoso insistia e, no dia do crime, o homem esperou que o marido da vítima saísse de casa para entrar no local.

Com uma faca, ele ameaçou a vítima. A filha da mulher, de cinco anos, pediu para que o homem não machucasse sua mãe. Ele ignorou os pedidos da criança e arrastou a mulher para um quarto, onde a estuprou.

Durante o ataque, a vítima perdeu os sentidos e o acusado resolveu matá-la para esconder a evidência do crime. Ele a pendurou pelo pescoço em uma viga do telhado para simular um suicídio. Antes de desmaiar, ela havia conseguido mandar uma mensagem pedindo socorro, que foi atendida por vizinhos. Quando chegaram ao local, eles viram o acusado fugindo e encontraram a mulher amarrada pelo pescoço. Ela foi levada ao Hospital Regional do Gama (HRG) e sobreviveu.

Caso a denúncia seja aceita, o acusado responderá pelos crimes de estupro e tentativa de homicídio quadruplamente qualificado: crime praticado mediante asfixia, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, crime praticado para ocultar outro crime e feminicídio.