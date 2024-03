Homem provoca incêndio na residência de sua mãe

Na noite do último sábado (30), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência empenhando quatro viaturas.

No local da ocorrência (QR 123 conj. 08, de Samambaia Sul) a equipe de socorro que atendeu o primeiro chamado (17h06) se deparou com o incêndio que atingia dois quartos, o banheiro e a cozinha da residência.

A equipe de combate a incêndio iniciou suas atividades e controlou o incêndio, fazendo a defesa da sala e de um dos quartos da casa. No momento do incêndio a senhora D.R.S.S., de 55 anos, mãe do autor, estava na casa e conseguiu sair da residência e se refugiou em uma casa na vizinhança.

O senhor J.R.S., que segundo sua genitora foi o autor do incêndio, fugiu do local e não foi encontrado pela PMDF.

Às (19h47), o CBMDF foi acionado novamente para combater outro incêndio no mesmo local, na cena a equipe se deparou com um veículo GM/Corsa de cor prata, que estava na garagem, a sala e o quarto da casa que haviam sido protegidos na ocorrência anterior, envolvidos pelas chamas.

Novamente a equipe de combate a incêndio realizou a extinção do fogo que consumiu praticamente todos os móveis da residência e parcialmente o automóvel.

Dessa vez um popular entrou em luta corporal com o suposto incendiário que tentava novamente se evadir do local com a chegada dos Bombeiros, sendo imobilizado e contido com ajuda de populares, até a chegada da PMDF.

Como resultado da contenção do indivíduo o senhor K.D.S., de 26 anos, sofreu ferimentos e escoriações, sendo prontamente atendido pela equipe de socorristas do CBMDF, sendo conduzido pelo SAMU ao Hospital, para atendimento.

A ocorrência então ficou aos cuidados da PMDF, uma vez que foi transferida a guarda do local, bem como a condução do detido à delegacia de polícia civil da área para as providências que o caso requer.