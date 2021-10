Homem perde controle do carro e cai nos trilhos do Metrô-DF

De acordo com testemunhas, por volta das 04:30 ouviu-se o som de queima dos pneus e o impacto da queda, a velocidade pode ser uma das causas

Na madrugada desta quarta-feira (12) Diego, de 29 anos, estava conduzindo um Jeep Compass branco pela rua 14 Sul, sentido norte em Águas Claras, e após invadir a calçada, caiu de aproximadamente 10 metros de altura, acertando os trilhos do metrô no sentido Taguatinga.

De acordo com testemunhas, por volta das quatro e meia, ouviu-se o som de queima dos pneus e o impacto da queda, a velocidade pode ter ajudado o homem a perder o controle do carro, Diego foi encontrado inconsciente pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).

O CBMDF atendeu a ocorrência com 4 viaturas e 15 militares e retirou o homem das ferragens, que foi transportado em estado grave para o Hospital Regional de Taguatinga, ainda não há confirmação de estado de embriaguez do condutor. Durante o atendimento foi constatado traumatismo craniano.

Devido ao feriado, as estações do Metrô-DF só abrirão as 07:00 hs

